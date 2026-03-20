«Выбросили как раздетых котят»: Россияне пожаловались на перелёт из Египта с высадкой в Москве

Пассажиры, которые летели из египетского Шарм-эш-Шейха в Волгоград рейсом авиакомпании Air Cairo, оказались в Москве. Самолёт совершил незапланированную посадку в московском аэропорту Домодедово, сообщает V1.

Проблема возникла из-за ночных ограничений на полёты в аэропорту Волгограда (Гумрак). Вместо того чтобы дождаться снятия запрета, перевозчик принял решение высадить всех пассажиров в Москве. Одна из пассажирок в беседе с изданием эмоционально описала случившееся.

«Выбросили туристов в Москве как раздетых котят. Нам сообщили, чтобы все добирались до Волгограда кто как может. Тут пассажиры и с маленькими детьми, и без денег», — поделилась женщина.

Ситуация осложняется тем, что иностранные авиакомпании, к числу которых относится Air Cairo, не имеют права осуществлять перевозки пассажиров внутри России. Таким образом, туристы не могут продолжить путь до Волгограда на этом же самолёте и вынуждены самостоятельно искать варианты, чтобы добраться домой.

