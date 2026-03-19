Песчаная буря парализовала работу курортов Египта и заперла россиян в номерах

Российские туристы в Египте были вынуждены покинуть пляжи и зоны отдыха из-за сильной песчаной бури, которая накрыла курортные районы. Отдыхающих просят оставаться в номерах, а часть услуг временно недоступна. Об этом сообщил SHOT.

Туристов эвакуировали с пляжей в Египте из-за сильной песчаной бури. Обложка © Telegram / SHOT

Туристы в Хургаде и прилегающих курортных зонах срочно покинули пляжи и территории у бассейнов из-за ухудшения погодных условий. Синоптики предупреждают, что из-за ветра и песка территории отелей могут оказаться покрыты плотным слоем пыли, что затруднит передвижение и отдых на открытом воздухе.

Туристов эвакуировали с пляжей в Египте из-за сильной песчаной бури. Фото © Telegram / SHOT

В связи с погодной ситуацией временно отменены экскурсии, а гостям рекомендовано не покидать свои номера без необходимости. Также введены ограничения на купание в море. По предварительным прогнозам, неблагоприятные условия могут сохраняться около недели. В это время туристы сталкиваются с переносом или отменой запланированных активностей. Часть отдыхающих уже пытается вернуть средства за несостоявшиеся экскурсии, обращаясь к организаторам услуг и туроператорам.

Ранее сообщалось, что на границе в Верхнем Ларсе образовалась ситуация с застрявшими российскими туристами. Около сотни человек оказались заблокированы на трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс, где движение перекрыли на участке 93–107 км из-за угрозы схода лавин.