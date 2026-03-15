Из-за войны на Ближнем Востоке туристам предложили альтернативные направления

Турпоток россиян после обострения конфликта на Ближнем Востоке сместился на Турцию, Египет и азиатские страны. Всё чаще россияне выбирают Вьетнам и Таиланд, рассказал руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов. По его словам, люди ищут альтернативы с тёплым морем.

«Основные направления, куда перераспределился туристический поток после обострения ситуации на Ближнем Востоке» — это Турция и Египет, а также азиатские страны», — отметил собеседник телеканала «Звезда».

Будьте бдительны! Мошенники активизировались на фоне конфликта в Иране, используя тему «горящих туров» для обмана россиян, ищущих срочную альтернативу отдыху на Ближнем Востоке. Ажиотаж и спешка заставляют людей терять бдительность, чем и пользуются аферисты.