Россиянка трое суток не могла выйти из отеля в Дубае из-за отмены рейсов

Туристка из России Лилия провела трое суток в отеле в Дубае из-за отмены рейса. Ситуация произошла на фоне событий на Ближнем Востоке. Об этом она рассказала РИА «Новости».

«Мы просидели трое суток в гостинице из-за отмены нашего рейса из Дубая, практически не имея возможности покинуть номер. Потому что нам сказали сидеть и ждать, потому что позвонить могут в любой момент, чтобы выезжать в аэропорт DXB (Международный аэропорт Дубая. — Прим. Life.ru)», — поделилась девушка.

По словам собеседницы агентства, туристам рекомендовали оставаться в номерах и ждать информации о вылете. Из-за этого они не могли покинуть отель и находились в постоянной готовности к выезду. Она отметила, что аналогичная ситуация сложилась у других гостей. Люди обменивались сообщениями и следили за новостями о рейсах.

Некоторых туристов, по словам Лилии, вывозили в аэропорт в ночное время. Это не позволяло нормально отдыхать и вынуждало оставаться на связи. Она добавила, что смогла вылететь через три дня. При этом часть туристов ожидала рейсы дольше и оставалась в отеле более недели.

Ранее в Дубае фиксировали ракетные удары и работу систем противовоздушной обороны. По данным местных жителей, по территории ОАЭ выпустили более десяти ракет. Часть из них перехватили в небе, что сопровождалось громкими звуками. Сообщалось, что ракеты падали вблизи международного аэропорта Дубая.