«Клоповники» вместо пяти звёзд: Застрявшие в Дубае россияне требовали лобстеров и икру

Большинство россиян, застрявших в Дубае из-за приостановки авиасообщения, с пониманием отнеслись к ситуации. Люди самостоятельно переезжали в отели подешевле или снимали жильё. Однако были и те, кто повёл себя иначе.

Генеральный консул РФ в Дубае Максим Владимиров в беседе с kp.ru рассказал о курьёзных жалобах. Некоторые граждане выражали недовольство тем, что их бесплатно разместили в «спартанских условиях» — трёхзвёздочных гостиницах, которые они называли «клоповниками». Привыкшие к пяти звездам, они требовали сервис соответствующего уровня.

Отдельные туристы настаивали на дополнительных услугах за государственный счёт: требовали продлить проживание и обеспечить питание по системе «шведский стол» с лобстерами и чёрной икрой. По их мнению, это должно было прилагаться автоматически.

Дипломат с сожалением отметил, что такие обращения занимали линии связи, которые в тот момент были жизненно необходимы людям, действительно попавшим в беду. Впрочем, консул подчеркнул: подобные истории были редким исключением. Подавляющее большинство наших соотечественников вели себя спокойно и с пониманием.

Напомним, ранее в АТОР заявили, что российские туроператоры завершили вывоз из Объединённых Арабских Эмиратов всех туристов, находившихся в стране по пакетным турам. Причём в редких случаях наши соотечественники принимали решение остаться в ближневосточном государстве.