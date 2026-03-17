В Дубае на фоне тревоги прогремела серия взрывов
Вид на Дубай с высоты птичьего полёта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed younos
Серия взрывов прогремела в Дубае, передаёт агентство AFP. Что именно повреждено и есть ли пострадавшие, неизвестно. Хлопки прогремели после объявления властями угрозы удара.
Ранее в АТОР заявили, что российские туроператоры завершили вывоз из Объединённых Арабских Эмиратов всех туристов, находившихся в стране по пакетным турам. Причём в редких случаях наши соотечественники принимали решение остаться в ближневосточном государстве.
