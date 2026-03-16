Российские туристы застряли в аэропорту Дубая из-за атаки иранского дрона

Десятки российских туристов оказались заблокированы в международном аэропорту Дубая после атаки иранского беспилотника-камикадзе. Воздушная гавань до сих пор не работает, на территории бушует пожар, видно пламя и дым, пишет SHOT .

Часть туристов направлялась в Дубай стыковочным рейсом с Бали. Их уже везли в аэропорт, но машину развернули обратно. Сейчас они сидят в отеле Coral Dubai на ресепшен, заселить их не могут. Другие остаются в терминале и признаются, что просто не знают, что делать в сложившейся ситуации.