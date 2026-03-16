Российские туристы застряли в аэропорту Дубая из-за атаки иранского дрона
Десятки российских туристов оказались заблокированы в международном аэропорту Дубая после атаки иранского беспилотника-камикадзе. Воздушная гавань до сих пор не работает, на территории бушует пожар, видно пламя и дым, пишет SHOT.
Пожар возле аэропорта в Дубае. Видео © Х / AMK Mapping
Рейс EK 133 авиакомпании Emirates, который должен был вылететь в Москву, перенесён на неопределённый срок.
Часть туристов направлялась в Дубай стыковочным рейсом с Бали. Их уже везли в аэропорт, но машину развернули обратно. Сейчас они сидят в отеле Coral Dubai на ресепшен, заселить их не могут. Другие остаются в терминале и признаются, что просто не знают, что делать в сложившейся ситуации.
Сотни туристов застряли в аэропорту Дубая. Видео © Х / Don Hulio Mezquitas
Напомним, в районе международного аэропорта Дубая произошёл инцидент с беспилотником, после которого вспыхнул пожар на топливной инфраструктуре. Один из резервуаров получил повреждения, сейчас на месте работают экстренные службы. В результате происшествия работа одного из самых загруженных авиаузлов мира оказалась парализована.
