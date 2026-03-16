Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 марта, 14:18

АТОР: Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из ОАЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Fedosov

Российские туроператоры завершили вывоз из ОАЭ всех туристов, купивших пакетные туры. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), уточнив, что некоторые самостоятельные путешественники решили остаться в стране.

«Туроператоры — члены АТОР сообщили, что завершили вывоз туристов из ОАЭ, приобретавших пакетные туры. В редких случаях путешественники по собственному желанию и своим причинам приняли решение остаться в Эмиратах», сказано в публикации.

Из-за войны на Ближнем Востоке туристам предложили альтернативные направления

Сегодня утром международный аэропорт Дубая оказался парализован после удара иранского дрона-камикадзе — на территории вспыхнул пожар. Десятки российских туристов оказались заблокированы в терминалах, а вылеты были отложены. Но из сообщения АТОР можно сделать вывод, что воздушная гавань вернулась к штатной работе.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Юрий Лысенко
