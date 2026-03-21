Число сбитых за ночь БПЛА на подлёте к Москве выросло до 27

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили ещё шесть беспилотников на подлёте к столице. Таким образом, общее количество уничтоженных за ночь дронов достигло 27.

На местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее стало известно о массированной атаке на Ростовскую область. Там за ночь сбито около 90 беспилотников. Дроны уничтожены в девяти районах: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском и Каменском. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.