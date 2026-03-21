Два жителя Саратова пострадали после удара украинского БПЛА

В результате атаки беспилотников в Саратове повреждены несколько жилых домов — в них выбиты стёкла. Два человека обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, на месте происшествия работают профильные службы.

Ранее Life.ru писал, что в результате налёта украинских БПЛА на соседний Энгельс пострадала гражданская инфраструктура. В ряде домов выбило стёкла. Как рассказали местные жители, всего было слышно около 20 громких взрывов.