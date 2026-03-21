Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 01:51

Два жителя Саратова пострадали после удара украинского БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vkovmark

В результате атаки беспилотников в Саратове повреждены несколько жилых домов — в них выбиты стёкла. Два человека обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, на месте происшествия работают профильные службы.

Аэропорты Волгограда, Саратова и Пензы закрыли для безопасности

Ранее Life.ru писал, что в результате налёта украинских БПЛА на соседний Энгельс пострадала гражданская инфраструктура. В ряде домов выбило стёкла. Как рассказали местные жители, всего было слышно около 20 громких взрывов.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar