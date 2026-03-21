Над Ростовской областью отразили массированную атаку ВСУ, сбив около 90 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Ночью и утром Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили около 90 БПЛА в девяти районах: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском и Каменском.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется, пока такие данные не поступали. Режим беспилотной опасности сохраняется. Губернатор Юрий Слюсарь призвал жителей быть осторожными.

На подлёте к Москве за час сбили 21 украинский дрон
На подлёте к Москве за час сбили 21 украинский дрон

Также враг ночью атаковал Саратовскую область. В Саратове повреждены несколько жилых домов — в них выбиты стёкла. Два человека обратились за медицинской помощью. А в результате налёта украинских БПЛА на соседний Энгельс пострадала гражданская инфраструктура. В ряде домов выбило стёкла.

