Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 05:41

Беспилотник влетел в многоквартирный дом в Уфе

Беспилотник влетел в многоквартирный дом в Уфе. Очевидцы рассказали SHOT, что услышали громкий взрыв около 07:20 мск, после чего над новостройкой начал подниматься дым. Дрон повредил крышу и несколько квартир.

Прилёт беспилотника в Уфе. Видео © SHOT

При этом здание нежилое — его ещё не успели сдать в эксплуатацию. Предравительно, обошлось без пострадавших. В регионе продолжает работать воздушная тревога, а аэропорт столицы республики закрыт уже два часа.

ПВО России отразила один из самых массовых налётов ВСУ из 283 беспилотников

Напомним, в Башкирии объявили беспилотную опасность. На фоне тревоги аэропорт Уфы приостановил приём и выпуск рейсов. Меры принимаются в целях безопасности.

Обложка © SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar