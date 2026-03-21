Беспилотник влетел в многоквартирный дом в Уфе. Очевидцы рассказали SHOT, что услышали громкий взрыв около 07:20 мск, после чего над новостройкой начал подниматься дым. Дрон повредил крышу и несколько квартир.

Прилёт беспилотника в Уфе. Видео © SHOT

При этом здание нежилое — его ещё не успели сдать в эксплуатацию. Предравительно, обошлось без пострадавших. В регионе продолжает работать воздушная тревога, а аэропорт столицы республики закрыт уже два часа.

Напомним, в Башкирии объявили беспилотную опасность. На фоне тревоги аэропорт Уфы приостановил приём и выпуск рейсов. Меры принимаются в целях безопасности.