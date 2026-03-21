ПВО России отразила один из самых массовых налётов ВСУ из 283 беспилотников

Ночь в ряде российских регионов прошла под звуки работы ПВО – счёт сбитых целей пошёл на сотни. По данным Минобороны России, за несколько часов уничтожено 283 беспилотника.

Как уточнили в ведомстве, атака продолжалась с 23:00 20 марта до 07:00 21 марта. Под ударом оказались сразу несколько регионов: от приграничных областей до центральной части страны.

В списке – Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская, Ростовская, Волгоградская, Смоленская, Калужская, Тульская, Рязанская, Саратовская и Самарская области, Республика Крым, Татарстан и Московский регион. Все цели, по заявлению военных, перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Речь идёт о беспилотниках самолётного типа. Отметим, что атака оказалась одной из самых масштабных за последнее время по географии и количеству задействованных аппаратов.

Ранее Life.ru писал, что атака беспилотников затронула Саратов, где пострадали жилые дома. По словам губернатора Романа Бусаргина, в зданиях выбило стёкла, а двое жителей обратились к врачам. На месте быстро развернули работу экстренные службы, которые ликвидировали последствия удара.