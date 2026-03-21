Над Брянской областью сбили 154 дрона ВСУ за сутки

За сутки над Брянской областью сбито 154 украинских беспилотника. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз, поблагодарив защитников за отражение очередной атаки ВСУ.

Дроны уничтожались в период с 8 утра 20 марта до 8 утра 21 марта. Глава региона не уточнил, привели ли налёты к разрушениям или жертвам.

«За прошедшие сутки с 8:00 20 марта до 8:00 21 марта над территорией региона уничтожено 154 вражеских БПЛА самолётного типа», — написал глава региона.

