Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 09:08

Над Брянской областью сбили 154 дрона ВСУ за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

За сутки над Брянской областью сбито 154 украинских беспилотника. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз, поблагодарив защитников за отражение очередной атаки ВСУ.

Дроны уничтожались в период с 8 утра 20 марта до 8 утра 21 марта. Глава региона не уточнил, привели ли налёты к разрушениям или жертвам.

«За прошедшие сутки с 8:00 20 марта до 8:00 21 марта над территорией региона уничтожено 154 вражеских БПЛА самолётного типа», написал глава региона.

ПВО России отразила один из самых массовых налётов ВСУ из 283 беспилотников

Ранее Life.ru рассказывал, что во время удара украинского беспилотника по многоэтажке в Уфе пострадали два человека. Дроны упали на строящийся дом, после чего там загорелся утеплитель. Повреждения получили строители, находящиеся там.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar