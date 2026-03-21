ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 87 беспилотниками, шестеро ранены

Вооружённые силы Украины в минувшие сутки продолжили предпринимать попытки атаковать Белгородскую область, применив 87 беспилотных летательных аппаратов. В результате пострадали шесть человек, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Шебекинском округе. В селе Вознесеновка при детонации FPV-дрона ранения получили двое мужчин, позднее там же от удара по автомобилю пострадал ещё один человек. В самом Шебекино повреждены предприятие, два грузовика и легковушка. В соседних населённых пунктах округа зафиксированы разрушения жилых домов, хозпостроек и автомобилей.

В Грайворонском округе в результате детонации дрона тяжёлые травмы получила женщина. Её госпитализировали в Белгород. Там же повреждены многоквартирный дом и машина, а в селе Дунайка — социальный объект и два автомобиля.

В Валуйском округе амбулаторную помощь после атаки получили двое мужчин. В регионе также повреждены объекты инфраструктуры и линии электропередачи. Над территориями нескольких округов беспилотники были уничтожены без последствий на земле. Информация о разрушениях в Краснояружском районе уточняется.

Ранее сообщалось, что в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Мужчина получил смертельные ранения и скончался. Глава региона подчеркнул трагичность происшествия и необходимость соблюдения мер безопасности в приграничных территориях.