Мирный житель погиб при ударе украинского дрона под Белгородом

В селе Муром Шебекинского округа Белгородской области произошла атака украинского беспилотника, в результате которой погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

По его словам, мужчина получил смертельные ранения и скончался. Глава региона подчеркнул трагичность случившегося и отметил необходимость соблюдения мер безопасности в приграничных территориях.

Инцидент подчёркивает угрозу мирным жителям в зоне, где фиксируются регулярные нападения с использованием беспилотной техники. Власти продолжают отслеживать ситуацию и принимать меры для защиты населения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к кабмину с просьбой выделить средства на закупку 700 защитных укрытий для приграничных районов. Он подчеркнул, что финансирование сразу пойдёт на производство, а затем начнётся поставка готовых сооружений.