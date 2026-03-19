Гладков призвал обеспечить бесперебойную работу MAX в белгородском приграничье

Проблемы с мобильным интернетом в приграничных районах Белгородской области — это не просто неудобство, а серьёзная опасность для местных жителей. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ограничения вводятся из-за угрозы атак со стороны ВСУ. Однако отсутствие доступа к информации может приводить к тяжёлым последствиям для населения. Гладков добавил, что сложности возникают даже с доступом к сервисам из «белого списка».

«Наша задача — чтобы национальный мессенджер MAX работал без перебоев, и вся система оповещения через него работала. <...> От проблемы никто не отмахивается, занимаемся, ищем решение, которое спасёт жизни наших жителей», — заявил Гладков.

Ранее Life.ru писал, что MAX получил статус социальной сети. Решение позволяет мессенджеру полноценно работать как платформа для публичного обмена информацией, включая создание и ведение каналов, публикацию контента и взаимодействие с большой аудиторией.