19 марта, 16:18

Гладков призвал обеспечить бесперебойную работу MAX в белгородском приграничье

Обложка © Life.ru

Проблемы с мобильным интернетом в приграничных районах Белгородской области — это не просто неудобство, а серьёзная опасность для местных жителей. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ограничения вводятся из-за угрозы атак со стороны ВСУ. Однако отсутствие доступа к информации может приводить к тяжёлым последствиям для населения. Гладков добавил, что сложности возникают даже с доступом к сервисам из «белого списка».

«Наша задача — чтобы национальный мессенджер MAX работал без перебоев, и вся система оповещения через него работала. <...> От проблемы никто не отмахивается, занимаемся, ищем решение, которое спасёт жизни наших жителей», — заявил Гладков.

Каналы в MAX с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков теперь могут получить отметку А+

Ранее Life.ru писал, что MAX получил статус социальной сети. Решение позволяет мессенджеру полноценно работать как платформа для публичного обмена информацией, включая создание и ведение каналов, публикацию контента и взаимодействие с большой аудиторией.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Полина Никифорова
