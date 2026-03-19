19 марта, 08:48
Национальный мессенджер MAX получил статус социальной сети

Обложка © Life.ru

Роскомнадзор официально присвоил мессенджеру MAX статус социальной сети. Решение принято в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Решение позволяет MAX полноценно работать как платформа для публичного обмена информацией, включая создание и ведение каналов, публикацию контента и взаимодействие с большой аудиторией. Ранее мессенджер MAX позиционировался преимущественно как инструмент мгновенного обмена сообщениями и звонков, интегрированный с госуслугами, цифровым ID и платежами. Статус социальной сети расширяет его возможности.

«Национальный мессенджер Max 18 марта 2026 года получил статус социальной сети. С 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей, сообщают о себе сведения в Роскомнадзор в соответствии с пунктом 1 ч. 1.1 ст. 10.6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“. Ведомство ведет реестр регистрации персональных страниц владельцев каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков», — заявили в ведомстве.

Жительница Тулы выиграла путешествие мечты, став стомиллионным пользователем Max

Ранее сообщалось, что национальный мессенджер Max расширил аудиторию, став доступным для жителей 40 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Для общения с иностранными пользователями необходимо добавить номера друг друга в контакты — это обязательная мера безопасности. Также доступны настройки двухфакторной аутентификации, «Безопасного режима» и «Семейной защиты».

Оксана Попова
