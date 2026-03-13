Жительница Тулы выиграла путешествие мечты, став стомиллионным пользователем Max

Жительница Тулы исполнит мечту многих благодаря простой регистрации в Max. Наталия Гладкова стала стомиллионным пользователем национального мессенджера, получив в подарок семейное путешествие на Камчатку. Девушка — студентка РАНХиГС, и изначально её предлагали выбрать любую точку на карте нашей родины. Торжественное награждение состоялось в офисе сервиса в Москве.

Сертификат номиналом в миллион рублей, чемодан с набором путешественника и мерч — вот, что возьмёт с собой в поездку 22-летняя россиянка. Она признаётся, что давно мечтала о поездки на полуостров. При Наталия никогда не отличалась везением.

«Мне кажется, сейчас уже все в MAX. У нас там семейный чат, коллеги и большинство друзей. Удобно обмениваться файлами, удобно созваниваться, всё очень быстро и доступно... Получить такой подарок было очень неожиданно и приятно. Мечтаю <...> увидеть китов, гейзеры, вулканы, Тихий океан. Мечты должны сбываться. Вот и моя сбылась самым волшебным образом», — поделилась девушка.

Вице-президент VK, руководитель Max Фарит Хуснояров подчеркнул, что команда мессенджера вдохновляется своими пользователями. Именно они мотивируют создателей идти на новые свершения, и поэтому очень важно лично знать тех, кто выбирает сервис каждый день.

«Особенно приятно осознавать, что мы осуществляем чью-то мечту», — добавил Хуснояров.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что все школы России уже перешли на Max. Речь идёт о порядка 20 миллионах пользователей. Например, детям национальный мессенджер помогает просматривать оценки в электронном двенике и получать задания.