11 марта, 11:19

Кравцов заявил Путину, что все школы России перешли на мессенджер Max

Сергей Кравцов и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Все российские школы перешли на национальный мессенджер Max, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, важно защитить детей от деструктивного контента.

«Все школы у нас перешли на национальный мессенджер Max, уже более 20 миллионов учителей и школьников», — рассказал глава Минпросвещения.

Кравцов добавил, что Max защищён и позволяет получить доступ ко всему необходимому в процессе образования — электронному дневнику, заданиям. Также с помощью мессенджера граждане могут записать ребёнка для поступления в детский сад или школу.

Ранее аудитория национального мессенджера Max достигла ста миллионов человек. Сервис считает это важной вехой в развитии, и особенно оно ускорилось в последние месяцы. Ежедневно пользователи отправляют более миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков.

