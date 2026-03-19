Каналы в MAX с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков теперь могут получить отметку А+

С 19 марта Роскомнадзор предоставит возможность авторам популярных каналов в российском мессенджере MAX получить специальную отметку A+. Это касается тех, чья аудитория превышает 10 000 подписчиков, и, как пояснили в ведомстве, служит для верификации.

Процесс верификации будет осуществляться посредством портала «Госуслуги» и предусматривает два последовательных этапа. На первом этапе владельцу канала необходимо подать заявку для включения в реестр РКН, после чего данной заявке будет присвоен уникальный десятизначный идентификационный номер. Получение соответствующей отметки будет возможно через специализированный чат-бот «Метка А+», интегрированный в мессенджер. Пользователю потребуется выбрать управляемый им канал и ввести номер заявки, полученный на портале «Госуслуги».

Накануне в РКН заявили, что Telegram продолжает нарушать российские законы. Тем временем, согласно обновлённой статистике на сайте Telegram, администрация мессенджера за 17 марта заблокировала по всему миру 114,348 тысячи каналов и групп, нарушающих его политику.