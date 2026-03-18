В РКН заявили, что Telegram продолжает нарушать российские законы

Роскомнадзор заявляет, что Telegram продолжает нарушать российские законы. Как сообщили в пресс-службе ведомства агентству ТАСС, это связано с тем, что администрация мессенджера не всегда блокирует запрещённые материалы.

Напомним, с 10 февраля РКН начал замедление работы мессенджера в России из-за отказа удалять запрещённую информацию. По данным Минцифры, Telegram проигнорировал около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента, включая детскую порнографию и материалы о наркотиках. В начале года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл три условия для снятия ограничений: соблюдение российского законодательства, гибкий контакт с властями и поиск решения существующих проблем