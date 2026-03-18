Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 14:51

В РКН заявили, что Telegram продолжает нарушать российские законы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JarTee

Роскомнадзор заявляет, что Telegram продолжает нарушать российские законы. Как сообщили в пресс-службе ведомства агентству ТАСС, это связано с тем, что администрация мессенджера не всегда блокирует запрещённые материалы.

«РКН по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией Telegram», — говорится в сообщении.

Telegram усилил модерацию контента, заблокировав за сутки более 114 тысяч групп и каналов
Напомним, с 10 февраля РКН начал замедление работы мессенджера в России из-за отказа удалять запрещённую информацию. По данным Минцифры, Telegram проигнорировал около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента, включая детскую порнографию и материалы о наркотиках. В начале года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл три условия для снятия ограничений: соблюдение российского законодательства, гибкий контакт с властями и поиск решения существующих проблем

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • Telegram
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar