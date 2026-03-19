Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 10:40

В РКН опровергли сообщения о проблемах с блокировками

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Пресс-служба Роскомнадзора опровергла сведения о недостаточности ресурсов ведомства для осуществления интернет-блокировок. По заявлению представителей РКН, данная информация не имеет под собой оснований.

«Информация не соответствует действительности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы РКН.

До этого в СМИ появлялись сообщения о том, что РКН сталкивается с проблемами в процессе блокировки контента в интернете из-за перегрузки систем фильтрации трафика. Утверждалось, что заблокированные ранее ресурсы время от времени становятся доступными.

Telegram усилил модерацию контента, заблокировав за сутки более 114 тысяч групп и каналов

Накануне в РКН заявили, что Telegram продолжает нарушать российские законы. Тем временем, согласно обновлённой статистике на сайте Telegram, администрация мессенджера за 17 марта заблокировала по всему миру 114,348 тысячи каналов и групп, нарушающих его политику.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar