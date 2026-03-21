21 марта, 14:28

Мужчина пострадал при ударе FPV-дрона ВСУ по предприятию в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

В селе Грузское Борисовского муниципального округа Белгородской области беспилотник атаковал территорию местного предприятия. В результате удара пострадал мужчина. Раненого оперативно доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у него проникающее осколочное ранение грудной клетки.

«После оказания помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу», — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Информация о повреждениях на предприятии и других возможных последствиях атаки уточняется. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

Белгородская область подвергается массированным атакам БПЛА ВСУ. Ранее в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Мужчина получил смертельные ранения и скончался. Глава региона подчеркнул трагичность случившегося и необходимость соблюдения мер безопасности в приграничных территориях.

Анастасия Никонорова
