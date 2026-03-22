22 марта, 06:03

Росавиация отменила ограничения на работу аэропорта Уфы

Аэропорт в России. Обложка © Life.ru

Аэропорт в России. Обложка © Life.ru

В аэропорте Уфы сняты временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Уфа. Сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации. Меры были введены в целях обеспечения безопасности.

Два человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на многоквартирный дом в Уфе
Два человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на многоквартирный дом в Уфе

Напомним, что ранее в уфимском аэропорту вводились временные ограничения на приём и выпуск рейсов. В Росавиации отметили, что меры вступили в силу в 07:18 по московскому времени. Пассажирам следует свериться с расписанием, поскольку оно могло измениться.

BannerImage
Владимир Озеров
