Росавиация отменила ограничения на работу аэропорта Уфы

В аэропорте Уфы сняты временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Уфа. Сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации. Меры были введены в целях обеспечения безопасности.

Напомним, что ранее в уфимском аэропорту вводились временные ограничения на приём и выпуск рейсов. В Росавиации отметили, что меры вступили в силу в 07:18 по московскому времени. Пассажирам следует свериться с расписанием, поскольку оно могло измениться.