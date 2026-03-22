Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 04:34

В аэропорту Уфы ввели ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропорту Уфы ранним утром 22 марта ввели ограничения на полёты. Воздушная гавань временно перестала принимать и отправлять самолёты. О введении мер сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, ограничения начали действовать в 07:18 по московскому времени и связаны с необходимостью обеспечения безопасности полётов.

Пассажирам рекомендуют следить за изменениями в расписании и уточнять статус рейсов перед выездом в аэропорт. Сроки снятия ограничений пока не называются. Ситуация находится под контролем авиационных служб, а решения о возобновлении работы будут приниматься исходя из текущей обстановки.

В аэропорту Жуковский сняли временные ограничения на полёты
Ранее Life.ru писал, что ограничения вводились в Саратове – там аэропорт закрыли на несколько часов. К утру работа авиагавани вернулась в норму, и рейсы снова пошли по расписанию.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar