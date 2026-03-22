В аэропорту Уфы ввели ограничения на полёты

В аэропорту Уфы ранним утром 22 марта ввели ограничения на полёты. Воздушная гавань временно перестала принимать и отправлять самолёты. О введении мер сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, ограничения начали действовать в 07:18 по московскому времени и связаны с необходимостью обеспечения безопасности полётов.

Пассажирам рекомендуют следить за изменениями в расписании и уточнять статус рейсов перед выездом в аэропорт. Сроки снятия ограничений пока не называются. Ситуация находится под контролем авиационных служб, а решения о возобновлении работы будут приниматься исходя из текущей обстановки.