В аэропорту Жуковский сняли временные ограничения на полёты

Московский аэропорт Жуковский вернулся к штатному расписанию после временных ограничения на приём и отправку самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Жуковский (Раменское) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что временные ограничительные меры принимали в целях обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.