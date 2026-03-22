ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
Летевший на Москву БПЛА сбили российские средства противовоздушной обороны утром 22 марта. Об очередном налёте украинских дронов сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сообщение появилось в 3:40 утра.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в своём Telegram-канале.
Власти уточнили, что на месте падения обломков дрона уже работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Информацию о других последствиях не земле не уточнили.
Ранее, 21 марта, средства противовоздушной обороны РФ за шесть часов перехватили 71 украинский БПЛА самолётного типа. Атаке подверглись 10 регионов России, включая Московскую область.
