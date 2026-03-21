Силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник за шесть часов над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие шесть часов перехватили 71 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки были отражены в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожены над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Рязанской областей, а также над Республикой Крым. Данные о пострадавших и разрушениях на земле уточняются.

Ранее минобороны России сообщило, что с 7:00 до 14:00 мск средства ПВО сбили 54 украинских беспилотника самолётного типа над Московским регионом, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областями и Башкортостаном. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.