21 марта, 17:56

Силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник за шесть часов над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие шесть часов перехватили 71 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки были отражены в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожены над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Рязанской областей, а также над Республикой Крым. Данные о пострадавших и разрушениях на земле уточняются.

Силы ПВО сбили ещё один украинский БПЛА, летевший на Москву
Силы ПВО сбили ещё один украинский БПЛА, летевший на Москву

Ранее минобороны России сообщило, что с 7:00 до 14:00 мск средства ПВО сбили 54 украинских беспилотника самолётного типа над Московским регионом, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областями и Башкортостаном. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
