Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 марта, 12:12

Системы ПВО за семь часов уничтожили 54 дрона над девятью регионами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Российские системы ПВО за семь часов сбили 54 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

С 7:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО отражали воздушную атаку. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Дроны самолётного типа уничтожены над Московским регионом, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областями и Башкортостаном.

Аэропорт Шереметьево вернулся к работе в штатном режиме
Ранее сообщалось, что в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области в результате атаки украинского дрона погиб мирный житель. Мужчина получил смертельные ранения. Глава региона назвал произошедшее трагедией и призвал жителей приграничья строго соблюдать меры безопасности.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Владимир Озеров
