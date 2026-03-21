21 марта, 09:18

Аэропорт Шереметьево вернулся к работе в штатном режиме

Обложка © Life.ru

В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Шереметьево. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», сказано в сообщении.

Меры вводились для обеспечения безопасности полётов.

В Telegram-канале авиагавани уточнили, что в терминалах обстановка спокойная, пассажиров обслуживают в штатном режиме, в соответствии с регламентами и авиационными правилами.

В аэропорту Уфы ограничили приём и выпуск рейсов, в Башкирии работает тревога

Ранее Life.ru рассказывал, что аэропорт Шереметьево ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Работа воздушной гавани осуществлялась только по согласованию с соответствующими органами.

Владимир Озеров
