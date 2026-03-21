Аэропорт Шереметьево вернулся к работе в штатном режиме
В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Аэропорт Шереметьево. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.
Меры вводились для обеспечения безопасности полётов.
В Telegram-канале авиагавани уточнили, что в терминалах обстановка спокойная, пассажиров обслуживают в штатном режиме, в соответствии с регламентами и авиационными правилами.
Ранее Life.ru рассказывал, что аэропорт Шереметьево ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Работа воздушной гавани осуществлялась только по согласованию с соответствующими органами.
