Аэропорт Шереметьево вернулся к работе в штатном режиме

В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Шереметьево. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Меры вводились для обеспечения безопасности полётов.

В Telegram-канале авиагавани уточнили, что в терминалах обстановка спокойная, пассажиров обслуживают в штатном режиме, в соответствии с регламентами и авиационными правилами.

Ранее Life.ru рассказывал, что аэропорт Шереметьево ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Работа воздушной гавани осуществлялась только по согласованию с соответствующими органами.