Шереметьево принимает рейсы по согласованию с властями на фоне ограничений

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Росавиации.

В пресс-службе уточнили, что работа воздушной гавани осуществляется по согласованию с уполномоченными органами.

«Аэропорт Шереметьево обеспечивает прилёт и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Ранее Life.ru рассказывал, что в аэропорту Уфы были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры были приняты после введения режима беспилотной опасности в Республике Башкортостан. Власти призвали жителей быть бдительными.