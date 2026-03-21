Силы ПВО сбили ещё один украинский БПЛА, летевший на Москву

Средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотного летательного аппарата, направлявшегося в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву», — написал глава города. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

Таким образом, с начала суток количество сбитых дронов, целью которых была Москва, достигло 32. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ранее минобороны РФ сообщило, что за последние сутки средства ПВО сбили 668 украинских беспилотников самолётного типа и 9 управляемых авиационных бомб; информация о возможных разрушениях от падения обломков не уточняется.