Собянин: Ещё один беспилотник, летевший на Москву, сбит силами ПВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё одного беспилотника, направлявшегося к столице. Об этом глава города написал в своём Telegram-канале.
«Сбит беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении.
Информации о возможных последствиях на земле не поступало. Экстренные службы уже прибыли на место происшетсвия и работают на месте падения обломков.
Сегодня силы противовоздушной обороны уже уничтожали украинский дрон в 10:30 утра. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
