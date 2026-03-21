Собянин: Ещё один беспилотник, летевший на Москву, сбит силами ПВО

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё одного беспилотника, направлявшегося к столице. Об этом глава города написал в своём Telegram-канале.

«Сбит беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении.

Информации о возможных последствиях на земле не поступало. Экстренные службы уже прибыли на место происшетсвия и работают на месте падения обломков.

Сегодня силы противовоздушной обороны уже уничтожали украинский дрон в 10:30 утра. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.