Собянин сообщил об уничтожении дрона, летевшего в сторону Москвы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere
Столичная система ПВО уничтожила один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Информацией поделился градоначальник Сергей Собянин в своём канале Max.
«Ещё один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в тексте.
Накануне сообщалось, что средства противовоздушной обороны России уничтожили 66 украинских беспилотников за три часа. Эту атаку отражали с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
