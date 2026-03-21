Собянин сообщил об уничтожении дрона, летевшего в сторону Москвы

Столичная система ПВО уничтожила один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Информацией поделился градоначальник Сергей Собянин в своём канале Max.

«Ещё один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в тексте.

Накануне сообщалось, что средства противовоздушной обороны России уничтожили 66 украинских беспилотников за три часа. Эту атаку отражали с 20:00 до 23:00 по московскому времени.