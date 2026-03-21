Российская ПВО за сутки сбила 668 беспилотников ВСУ

Российская система ПВО за последние сутки уничтожила 668 украинских беспилотников, информация о возможных разрушениях от падения обломков не уточняется. Об этом пишет Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 668 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что в Уфе в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали двое строителей, работавших над возведением многоквартирного дома. Экстренные службы оперативно ликвидировали пожар на строительной площадке.