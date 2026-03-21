В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
В Самарской области введён режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщается в приложении МЧС России.
«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов-камикадзе на село Демьянки Стародубского муниципального округа. Родным погибшего окажут всю необходимую помощь. Повреждены хозпостройка и трактор. На месте ЧП работают экстренные службы.
