В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

В Самарской области введён режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов-камикадзе на село Демьянки Стародубского муниципального округа. Родным погибшего окажут всю необходимую помощь. Повреждены хозпостройка и трактор. На месте ЧП работают экстренные службы.