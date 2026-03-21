21 марта, 15:51

В Брянской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов-камикадзе на село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате удара погиб мирный житель.

«Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате варварской атаки, к сожалению, погиб мирный житель», — написал Богомаз в Telegram.

Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь. Повреждены хозпостройка и трактор. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Мужчина пострадал при ударе FPV-дрона ВСУ по предприятию в Белгородской области

Ранее Life.ru сообщал, что две женщины погибли, ещё одна получила ранения в результате обстрела Вооружённых сил Украины в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области. Удар пришёлся по социальному объекту, под завалами могут быть ещё люди.

Александра Мышляева
  Брянская область
