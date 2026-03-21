4 женщины погибли в результате удара дрона по соцобъекту в Белгородcкой области

В селе Смородино Белгородской области спасатели извлекли из-под завалов тела ещё двух женщин. Такие уточнённые данные привёл губернатор региона Вячеслав Гладков. Задние обрушилось после обстрела со стороны Украины.

«В результате этого вражеского удара погибли ещё две мирные жительницы. Тела двух женщин извлечены из-под завалов», — говорится в тексте. Таким образом, число жертв атаки ВСУ увеличилось до четырёх.

Как писал Life.ru, две женщины погибли, ещё одна получила ранения в результате обстрела Вооружённых сил Украины в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области. Удар пришёлся по социальному объекту.