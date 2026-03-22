Московский аэропорт Жуковский ввёл полёты по согласованию

Московский аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы только после согласования с профильными органами. Причиной стали временные ограничения полётов. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт Жуковский (Грабцево) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — указано в сообщении ведомства.

В Росавиации пояснили, что это связано с введением ограничений на использование воздушного пространства вокруг авиагавани. Ограничения касались и аэропорта Домодедово, однако там их вскоре сняли. Расписание рейсов может измениться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации одного украинского беспилотника, который летел на столицу. БПЛА сбили российские средства противовоздушной обороны рано утром 22 марта.