Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 02:08

Московский аэропорт Жуковский ввёл полёты по согласованию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Amazing Travels

Московский аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы только после согласования с профильными органами. Причиной стали временные ограничения полётов. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт Жуковский (Грабцево) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — указано в сообщении ведомства.

В Росавиации пояснили, что это связано с введением ограничений на использование воздушного пространства вокруг авиагавани. Ограничения касались и аэропорта Домодедово, однако там их вскоре сняли. Расписание рейсов может измениться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации одного украинского беспилотника, который летел на столицу. БПЛА сбили российские средства противовоздушной обороны рано утром 22 марта.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиаперелеты
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar