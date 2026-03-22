Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе после ночных ограничений

Утром 22 марта аэропорт Гагарин в Саратове снова принимает и отправляет рейсы после ночной паузы. Ограничения продлились несколько часов.

Как сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко, меры были введены в 01:06 по московскому времени 22 марта. Причиной стала необходимость обеспечения безопасности полётов. Уже к 04:49 ограничения были полностью сняты. Воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме, а движение рейсов постепенно стабилизируется.

Ранее Life.ru писал, что ограничения затронули и другие регионы страны – например, в Москве аэропорты Домодедово и Жуковский временно выполняют рейсы только по согласованию. Меры также введены ради безопасности на фоне атаки украинских БПЛА на Московский регион, где ночью 22 марта сбили один дрон.