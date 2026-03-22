21 марта, 22:20

Аэропорты Иванова, Ярославля и Калуги открыли для полётов

Обложка © Life.ru

Аэропорты Калуги, Иванова и Ярославля снова принимают и выпускают гражданские самолёты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорты Иваново (Южный), Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Поздним вечером 21 марта ограничения отменили в аэропорту Калуги. Все воздушные гавани временно закрывали для обеспечения безопасности полётов.

Напомним, аэропорт Калуги ввёл ограничения вечером после 21:30 мск. До него закрыли воздушную гавань в Иваново. А ярославский аэропорт оставался закрытым с вечера.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиаперелеты
  • Общество
