Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 марта, 19:14

Аэропорт Калуги ввёл временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов вечером 21 марта. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Калуга (Грабцево), введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», говорится в сообщении.

Ведомство пояснило, что такие меры нужны для безопасности полётов. О дальнейшей работе воздушной гавани расскажут позже. Пассажирам советуют уточнять расписание вылетов и посадок в справочной аэропорта или у авиакомпаний.

Аэропорт Иваново приостановил приём и выпуск воздушных судов
В этот же вечер власти Тульской области объявили режим ракетной опасности. Жителям региона рекомендовали оставаться дома и следить за официальными сообщениями. Специалисты просят не поддаваться панике и соблюдать спокойствие.

BannerImage
Лия Мурадьян
