Аэропорт Иваново приостановил приём и выпуск воздушных судов

В аэропорту Иваново объявлен план «Ковёр». Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Иваново (Южный). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации.

Ранее подобные меры были приняты и в Московской области. Приём и отправку самолётов ограничили аэропорты Домодедово и Жуковский. К настоящему моменту воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.