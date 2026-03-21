21 марта, 15:53

В аэропортах Домодедово и Жуковский объявлен план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», говорится в публикации.

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полёты
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полёты

Ранее ограничения на приём и выпуск самолётов были введены в волгоградском аэропорту. К настоящему моменту работа воздушной гавани полностью восстановлена. Временные меры принимались для обеспечения безопасности полётов.

Юрий Лысенко
