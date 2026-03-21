В аэропортах Домодедово и Жуковский объявлен план «Ковёр»
Московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации.
Ранее ограничения на приём и выпуск самолётов были введены в волгоградском аэропорту. К настоящему моменту работа воздушной гавани полностью восстановлена. Временные меры принимались для обеспечения безопасности полётов.
