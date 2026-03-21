Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 09:20

В Волгограде временно ограничили работу аэропорта

Пассажиры в аэропорту. Обложка © Life.ru

В международном аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. О снятии ограничений будет объявлено дополнительно. Пассажирам и встречающим порекомендовали следить за актуальной информацией на табло аэропорта и официальном сайте воздушной гавани.

В аэропорту Уфы ограничили приём и выпуск рейсов, в Башкирии работает тревога

Ранее сообщалось, что аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Пскова ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В Росавиации пояснили, что меры приняты также для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендовано уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Росавиация
  • Общество
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar