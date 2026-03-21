В Волгограде временно ограничили работу аэропорта

В международном аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. О снятии ограничений будет объявлено дополнительно. Пассажирам и встречающим порекомендовали следить за актуальной информацией на табло аэропорта и официальном сайте воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Пскова ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В Росавиации пояснили, что меры приняты также для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендовано уточнять статус рейсов у авиакомпаний.