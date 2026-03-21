Аэропорт Волгограда возобновил работу после отмены ограничений на полёты

В аэропорту Волгограда отменили временные ограничения на приём и вылет самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.

Работа воздушной гавани восстановлена в полном объёме. Меры вводились для обеспечения безопасности полётов.

