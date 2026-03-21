21 марта, 12:31

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полёты

Пассажиры в аэропорту. Обложка © Life.ru

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Подробности о причинах введения ограничений и сроках их действия в ведомстве не уточняются. Авиационным властям предписано действовать в соответствии с установленными регламентами. Пассажирам и авиаперевозчикам рекомендуется следить за официальными сообщениями.

Росавиация за вечер ввела временные меры в 10 аэропортах страны
Ранее в международном аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендовано следить за информацией на табло и официальном сайте аэропорта. О снятии ограничений было объявлено позже.

Анастасия Никонорова
