Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 марта, 16:01

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропорту Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Подробности о причинах введения ограничений и предполагаемых сроках их действия в ведомстве не уточняются. Авиационным властям предписано действовать в соответствии с установленными регламентами. Пассажирам и авиаперевозчикам рекомендуется следить за официальными сообщениями.

Аэропорты Волгограда, Саратова и Пензы закрыли для безопасности

Ранее в аэропорту Калуги (Грабцево) были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендовано следить за информацией на табло и официальном сайте аэропорта.

Анастасия Никонорова
