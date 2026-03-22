Ограничения на полёты введены в аэропорту Саратова

В разгар ночи 22 марта в одном из ключевых аэропортов Поволжья ввели ограничения. Пассажиры авиагавани в Самаре столкнулись с ограничениями, которые повлияли на вылеты и прилёты.

Как сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко, в аэропорту Гагарин ограничили приём и выпуск воздушных судов. Речь идёт о полной приостановке операций для обеспечения безопасности полётов.

В ведомстве подчеркнули, что подобные меры носят вынужденный характер и вводятся в случае потенциальных рисков. На данный момент сроки снятия ограничений не уточняются.